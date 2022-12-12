Народный артист Валерий Леонтьев готов выступить в России за 9 млн. рублей

Эстрадный певец Валерий Леонтьев с супругой Людмилой Исакович давно обосновался в солнечном Майами. Однако перед своим отъездом артист не забыл о работе в России и выставил приличный ценник за свое выступление на родине.

Стало известно, что если российские организаторы концертов захотят увидеть у себя на выступлении Леонтьева, то прежде всего им придётся заплатить 50% предоплаты, которая составляет 4,5 миллиона рублей. Тогда из Майами приедет не только "любви Казанова и одинокий бродяга", но вся его команда. В том числе охранники, костюмеры, гримёры и музыканты.

В райдере Валерия отмечается, все члены команды певца обязаны жить в исключительно в пятизвёздочном отеле с предоставленным элитным алкоголем, мясными деликатесами и суточными в размере 18 000 рублей.

Однако некоторые требования для организаторов показались странными. Например плотно заклеенные окна черными пакетами в номере, где будет проживать маэстро.

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