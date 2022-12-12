Участница шоу "Новые пацанки" заявила, что "переродилась" после проекта

Участница передачи "Новые пацанки" из Новосибирска Елизавета Андрющенко рассказала, зачем пошла на программу, как ей удалось подавить агрессию и снова научиться доверять людям. Об этом пишет издание Om1.ru.

Она отметила, что участницы проекта изначально не очень ладили, а спустя некоторое время узнали больше фактов и поняли, что совершили ошибку.

Собеседница издания добавила, что после шоу стала больше доверять людям, начала верить в доброту, дружбу и бескорыстное поведение и словно переродилась.

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