Депутат Госдумы написал заявление на рэпера Влади: поливает грязью страну

Депутат Госдумы обратился в правоохранительные органы с призывом найти в творчестве солиста группы "Каста" Владислава Лешкевича дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Депутат-единоросс Андрей Альшевских рассказал, что направил "запросы" в отношении музыканта Владислава Лешкевича (рэпера Влади). Поводом для обращения в компетентные органы стал новый альбом солиста группы "Каста", в котором депутат увидел "презрение к Отечеству”.

"Последнее, что можно в детях сломать, это веру, что что мама их любит, но Родина — не мать", — поёт в одной из своих песен рэпер.

Альшевского возмутило антипатриотичное творчество музыканта.

"Литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами”, — выразил своё мнение представитель Госдумы.

Ранее Захар Прилепин отчитал рэпера Влади за его новый альбом, в котором он, по мнению литератора, рассказывает "о тупом и агрессивном быдле".

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