Депутат Госдумы обратился в правоохранительные органы с призывом найти в творчестве солиста группы "Каста" Владислава Лешкевича дискредитацию Вооружённых сил РФ.
Депутат-единоросс Андрей Альшевских рассказал, что направил "запросы" в отношении музыканта Владислава Лешкевича (рэпера Влади). Поводом для обращения в компетентные органы стал новый альбом солиста группы "Каста", в котором депутат увидел "презрение к Отечеству”.
"Последнее, что можно в детях сломать, это веру, что что мама их любит, но Родина — не мать", — поёт в одной из своих песен рэпер.
Альшевского возмутило антипатриотичное творчество музыканта.
"Литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами”, — выразил своё мнение представитель Госдумы.
Ранее Захар Прилепин отчитал рэпера Влади за его новый альбом, в котором он, по мнению литератора, рассказывает "о тупом и агрессивном быдле".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.