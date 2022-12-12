Панин заявил, что Басков не соберёт такой концерт, как "Би-2" в Израиле

Сбежавшая из России Алла Пугачева вместе с супругом посетила концерт рок-группы "Би-2" в Израиле. После выступления звездная пара поделилась эмоциями в социальной сети.

На восторженные впечатления отреагировал актёр Алексей Панин и оставил под публикацией эмодзи-огоньки, видимо, указывая на поддержку и разделение чувств. Поклонники Примадонны отметили, что Николай Басков или Юлия Чичерина, не смогли бы собрать такой большой концертный зал и устроить шоу мирового масштаба.

Панин также не остался в стороне и лаконично прокомментировал слова пользователей сети.

"Они не смогут", — написал Панин.

Стоит отметить, Басков и Чичерина активно поддерживают СВО на Украине. Артисты неоднократно выступали с благотворительными концертами для бойцов спецоперации, участвовали в сборе гуманитарной помощи пострадавшим жителям.

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