Представитель МИД России Мария Захарова высказалась о израильском гражданстве Аллы Пугачевой. По словам Марии, Примадонне не стоило устраивать игрища с паспортами, а быть честной перед самой собой.
В интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" Захарова прокомментировала наличие у Аллы Борисовны паспорта Израиля и отметила, певица долгое время скрывала это, переживая за реакцию общественности. Более того, удивителен тот факт, что Пугачева, которая оказалась иудейкой, прошла православный обряд венчания с мужем и крестила своих детей.
“Как так получается, что люди были приверженцами и последователями искренними, выдавали себя за православных и в то же время получали гражданство Израиля как репатрианты”, - сказала Мария Захарова.
Дипломат заявила, уехавшая за границу знаменитость получила гражданство как репатриант, где необходимо указать себя как атеиста или иудея. К слову, в практике имеются случаи, где за недостоверную информацию людей лишали гражданства Израиля.
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