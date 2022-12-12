Басков о проблемах со здоровьем: "Я сам довёл себя до такого состояния"

Российский исполнитель Николай Басков прокомментировал новости о состоянии своего здоровья.

Таким образом Басков отреагировал на ироничные слова ведущей музыкальной премии "Золотой граммофон", пошутившей, что "если Николай не идёт к Граммофону, то Граммофон идёт к Николаю", имевшей в виду, что певец не смог сам выйти за своим призом.

Басков признался, что виной его временной "обездвиженности" стала сложная операция на ноге.

"Не подумайте, что это какое-то неуважение. Просто у меня была операция на связки, очень непростая. Они были порваны. Я живой человек. Довел до того состояния, что порвались связки. Огромное спасибо российским врачам, главному врачу, моему хирургу", — сказал Басков.

Певец добавил, что сейчас ему гораздо лучше, и выразил надежду, что в следующем году, "в год Кролика, он будет бегать как кролик".

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