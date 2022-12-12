Любовь Успенская уже в ближайшие дни получит гражданство России

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская на минувшей церемонии "Золотой граммофон" заявила о том, что скоро получит российское гражданство. Артистка отметила, она давно мечтала стать гражданкой Российской Федерации.

К слову, Успенская на протяжении десятилетий выступает на российской сцене, поддерживает страну и является главной шансонеткой на отечественной эстраде. Однако Любовь так и не получила гражданство страны.

"Я мечтала жить в России. А сегодня, на днях сбывается моя мечта — я получаю российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком, став российской гражданкой", — заявила она на церемонии вручения премии "Золотой граммофон".

Напомним, звезда шансона родом из Киева, но в 1971 году уехала из дома покорять российскую сцену. С конца 70-х артистка жила в США и 15 лет выступала в местных ресторанах с русскими песнями.

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