Владимир Гостюхин не общается с сестрой и дочерью из-за спецоперации на Украине

Звезда сериала "Дальнобойщики" Владимир Гостюхин в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о ссорах в его семье на фоне СВО на Украине. По словам актёра, его сестра которая живёт в Харькове, подверглась украинской пропаганде и не хочет ничего слышать о России.

"Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось… Пошла антирусская речь… У меня была истерика. Это у многих сейчас", — разоткровенничался 76-летний Владимир Васильевич.

Также Гостюхин сообщил о том, что отношения с его внебрачной дочерью Александрой сошлись на нет, так как девушка приняла сторону США и выступает против спецоперации и политики родной страны отца.

"Там сошли с ума. Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону", — признался Владимир Гостюхин.

76-летний актёр заявил, он не собирается уезжать из страны и готов оказать посильную помощь России в сложившейся ситуации.

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