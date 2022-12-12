Продюсер Шахиди рассказал, сколько зарабатывают звезды РФ на корпоративах

Российский продюсер Табриз Шахиди в недавнем интервью заявил о том, что ценники на выступления звезд с начала СВО на Украине никак не изменились. Руководитель компании "Империя музыки" рассказал, политическая ситуация в стране не повлияла на размер гонораров известных исполнителей.

Более того, Шахиди прокомментировал слухи о некоторых артистах, которые якобы, с момента спецоперации стали сильно востребованы, а другие потеряли популярность. По словам промоутера, вопреки политической ситуации многие представители российского шоу-бизнеса не изменили своих принципов работы и не увеличивали цену за выступления.

Иван [Ургант] как стоил 60 тысяч евро (3,5-4 млн рублей), так и стоит. Коля [Басков] всегда 3,5 млн за выступление и 5 млн за ведение плюс выступление, среднегодовой гонорар Леонида [Агутина] - 3-3,5 млн, предновогодний — 4 млн, Шаман — боец, хорошо поднялся, но в Москве его гонорар — 3 миллиона.

Табриз Шахиди, продюсер.

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