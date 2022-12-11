По мнению продюсера и руководителя компании "Ру-концерт" Евгения Морозова, певец Григорий Лепс в последнее время не просто так становится участником скандалов.
Морозов считает, что дела в данном случае не в алкоголе, как думают многие.
Продюсер напомнил, что от Лепса ушла жена, с которой его связывают много счастливых лет брака и общие дети. Для артиста это тяжёлое испытание само по себе, плюс серьёзно задето его самолюбие.
"Знаете, в 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки", — сказал Морозов, которого цитирует "Комсомольская правда".
При этом продюсер уверен, что пройдёт время, и Лепс опять будет вместе с любимой женой.
"Да, вспылил, бывает. Думаю, все у него будет хорошо и с женой он снова воссоединится!" — добавил Морозов.
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