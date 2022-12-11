Крутой воскресил песни Шатунова: детский хор спел его песни

Детский хор академии Игоря Крутого исполнил песню солиста многими легенду отечественной эстрады Юрия Шатунова "Седая ночь" на главной церемонии года "Песня года 2022".

Отмечается, что известный российский композитор был хорошим другом Шатунова, как на сцене, так и в личной жизни.

"Столь значимую песню не могли доверить одному певцу и обратились за помощью к величайшему композитору, который предложил гениальную идею с детьми", — отмечают в соцсетях критики.

Песня вызвала потрясающий восторг среди зрителей, чего никто особо не ожидал, но уйдя из этой жизни, Шатунов оставил своё творчество, которое помнят и почитают миллионы людей.

К слову, после того, как неожиданно ушёл из жизни солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, продюсер музыкального коллектива Андрей Разин вынес предложение передать тиктокеру Дане Милохину права на исполнение песен группы.

По мнению музыканта Юрия Лозы, заменить Шатунова Милохиным никак не получится, так как блогер на обладает такой харизмой, как солист "Ласкового мая".

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