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Галкин* рассказал анекдот про Путина: случился ядерный удар, и мы попадаем в рай

Шоу-бизнес

Максим Галкин* со сцены объяснил, что значат слова Владимира Путина о том, что "мы умрём как мученики и попадём в рай, а они просто сдохнут и даже не успеют покаяться".

Галкин* рассказал анекдот про Путина: случился ядерный удар, и мы попадаем в рай

Шоумен в лицах изобразил описанную президентом РФ ситуацию. Видео с фрагментом выступления распространилось в сети.

"Случился ядерный удар, и мы все россияне попадаем в рай, Путин нас ведёт, и мы все такие за ним идём: "Нормально же жили". Подходим к воротам рая, а там никого, ворота на петлях висят, и только объявление кривое, наспех написанное: "Никого нет, все сбежали в ад. апостол Пётр". И вдруг откуда-то из глубины голос (пародирует Жириновского): "Я их всех выгнал, подонков", — пошутил пародист перед зрительской аудиторией.

Супруг Аллы Пугачёвой рассказал, что когда услышал заявление Путина о ядерном ударе, он в это время находился в Нью-Йорке.

"У меня возник вопрос. Если это случится в тот момент, когда я буду выступать в Америке, я умру как мученик или всё-таки сдохну, не успев покаяться", — пошутил юморист на одном из своих зарубежных концертов.

Ранее сообщалось, что новогоднюю елку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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