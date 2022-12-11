Волочкова пытается найти мужчину для отпуска на Мальдивах в агентстве

Балерина Анастасия Волочкова пребывает в отчаянии — у неё на 3 января запланирован традиционный отпуск на Мальдивах, а спутника для приятного времяпровождения на жарких островах у неё сейчас нет.

Как пишет портал prozvezd, Волочкова на данный момент одинока. Банщик Сергей — спутник звезды, с которым она отдыхала на Мальдивах прошлой зимой, недавно женился, а никого другого она пока себе не нашла.

По этой причине одинокая балерина обратилась за помощью в специализированное брачное агентство. Однако профессиональная сваха, с которой беседовала Волочкова, призналась, что пока не смогла помочь знаменитой танцовщице, потому что та хочет видеть рядом с собой богатого спутника-олигарха, желательно с собственной яхтой. Представительница агентства призналась, что обычные бизнесмены Волочкову не интересуют.

По словам свахи, потенциальные кандидаты, которым передали предложение балерины, от него отказались, так как не желают быть втянутыми в какой-нибудь скандал, в центре которых нередко оказывается Волочкова.

Тем не менее до вылета на Мальдивы 3 января ещё есть время для того, чтобы Волочкова нашла себе подходящую компанию.

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