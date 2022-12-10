В Греции умерла свидетельница убийства Талькова

Одна из главных свидетельниц по делу об убийстве Талькова Элли Касимати скончалась в Греции после тяжёлой болезни. Её последние дни прошли в страшных муках. Об этом пишет "МК".

Долгое время Элли была директором певицы Азизы. Она находилась с ней рядом и в момент убийства Игоря Талькова.

Элли не ушла от Азизы после трагедии с певцом. Она работала с ней ещй несколько лет, а потом решила оставить шоу-бизнес.

В последние годы Касимати жила в Греции, почти не поддерживая контактов с прежним кругом. Какое-то время назад врачи диагностировали у неё неизлечимое заболевание. Женщина похудела до 36 килограммов и не могла ходить. Спасти её не удалось, несмотря на все старания докторов.

Напомним, Талькова не стало в октябре 1991 года. Ранняя смерть гения в неполные 35 лет потрясла тогда всю страну.

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