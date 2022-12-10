Актёр Жан-Клод Ван Дамм прибыл в украинский город Ужгород

Голливудского актёра Жан-Клода Ван Дамма заметили административном центре Закарпатской области — городе Ужгороде. Фотографию с артистом опубликовал в социальных сетях местный врач Михаил Ершов, сообщает Telegram-канал VESTI.

Актёр на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с украинкой Алёной Кавериной. Ван Дамм приезжал в Киев два года назад на съёмки фильма. Тогда влюблённые жили в одном из самых дорогих отелей столицы Fairmont. Однако девушка осталась недовольна тем, что Киев "запущенный" город с плохими дорогами.

Ван Дамм состоит в официальном браке с Глэдис Португез, несмотря на длительный роман с украинкой.

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