Харламов мог расстаться с Ковальчук из-за общего дома с Кристиной Асмус

Юморист Гарик Харламов во время одного из YouTube-шоу пошутил, что оставил свой "облёванный" особняк бывшей жене Кристине Асмус. Однако актриса опровергла его слова и отметила, что артист не дал "ни копейки денег" после развода. На что Харламов ответил, что до сих пор обеспечивает свою бывшую жену, которая живёт в "своей половине дома".

Фанаты артистов убеждены, что именно из-за этого актриса Катерина Ковальчук бросила шоумена.

"Ладно если б жил только с мамой, но еще и с бывшей женой — это вообще странно. Понятно, почему Катерина не выдержала", — обсудили в Сети.

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