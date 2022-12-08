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Прилепин о российской эстраде: "По всей стране гастролируют заукраинцы"

Шоу-бизнес

Писателя Захара Прилепина возмутил "петушиный состав" российской эстрады, выступающий в то время, когда русские мужики совершают подвиги на СВО.

Прилепин о российской эстраде: "По всей стране гастролируют заукраинцы"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" назвал мир расслоенным, странным и плывущим.

Он отметил положительные моменты, которые его радуют. Среди них — возвращение Виктора Бута, запрет пропаганды ЛГБД и суррогатного материнства.

При этом Прилепин обращает внимание на то, что шоу-бизнес РФ живёт по своим старым законам.

"В "золотых граммофонных" продолжаются петушиный парад, на радиоволнах и в ста процентах российского глянца нет никакой СВО, по всей стране гастролируют заукраинцы, кумиры молодёжи записывают русофобские песни, а треть губернаторов саботируют работу направленную в поддержку собственной армии", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Ранее Захар Прилепин опубликовал гневный пост о клипе Елизаветы Гырдмовой (певицы Монеточки) про "замшелых ватников".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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