Шукшина: возвращение в эфир программы "Пусть говорят" противоречит указу Путина

Актриса Мария Шукшина считает, что вернувшаяся на экраны передача Первого канала "Пусть говорят" противоречит указу президента РФ об укреплении нравственных ценностей.

Заслуженная артистка РФ опубликовала "крик души" одной из подписчиц.

"Сплетни, скандалы, споры, ругательства назвать "обсуждением", преподнести этот уровень "подворотни" фактически как норматив поведения", — гласит текст письма.

Положительным моментом политики государства, по мнению автора послания, является "запрет культуры разврата — ЛГБТ на уровне указа президента".

Подписчица призывает с помощью "народной цензуры" запретить пошлость, шутки ниже пояса, "Дом 2", канал "Ю" и прочую "дрянь"и т. д.. Она задаётся вопросом, почему не стыдно директору Первого канала Константину Эрнсту.

Мария Шукшина согласилась с негодованием россиянки и организовала опрос, в котором просит подписчиков ответить на вопрос, соответствует ли программа "Пусть говорят" указу Владимира Путина "Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Прекрасно понимаю, что большинство так же, как и я, ТВ не смотрит, но вопрос этот уже перешёл в другую плоскость, из простого развлечения, хоть и ниже пояса, в плоскость соответствия Указа Президента РФ в плане нравственности/безнравственности", — выразила своё мнение Шукшина.

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