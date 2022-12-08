Поклонники не узнали певицу Пелагею: "Так изуродовать красивейшую женщину"

Поклонники не узнали певицу Пелагею на новом фото.

Несколько лет назад Пелагея развелась с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным. Развод не прошёл "тихо". Телегин оспаривал сумму выплат на содержание дочери и предъявлял претензии на имущество экс-супруги.

Пелагея любит проводить свободное время с дочерью Таей. Недавно певица опубликовала новое фото, на котором они вместе с Таисией отдыхают дома. Подписчики отметили сходство дочки и мамы.

"Обычно дочки на пап похожи, а тут чудеса… Мини Пелагея", — написал подписчик певицы.

Певица Пелагея с дочерью Таисией

Однако некоторые заметили, что с лицом певицы что-то не так. Они написали, что не сразу узнали на фото любимую певицу.

"Что-то не узнаю Пелагею", — написал комментатор. "Косметолога Пелагеи дисквалифицировать! Так изуродовать красивейшую женщину!" — возмутился подписчик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.