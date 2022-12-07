Прилепин отчитал Noize МС* за песню про Соловьёва: Называют нас людоедами

Писателя Захара Прилепина возмутила новая песня рэпера Ивана Алексеева* (Noize МС) про "где вы были 8 лет".

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" напомнил, что

"Донбасс стирают в порошок".

"А "фоном" из-за границы к нам прилетают милые видосы популярных российских музыкантов", — написала литератор в своём микроблоге.

Прилепин обратил внимание на новое музыкальное творение под названием "Кооператив "Лебединое озеро" рэпера Noize МС, который проживает сейчас в США.

Он отметил, что Иван Алексеев любит работать в дуэте с певицей Монеточкой (Елизаветой Гырдымовой). На своих концертах, по словам писателя, они шутят про российскую пропаганду и танцуют.

Он привёл слова песни Noize МС:

"Где вы были восемь лет, ** нелюди?

Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди!

Пусть за "Озеро" своё дед трясётся в трепете!

Нах с экрана, Соловьёв, — пусть танцуют лебеди!"

Прилепин не понимает, как можно петь такое из недружественных стран.

"Как реагировать на этих музыкантов, которых мы вскормили, раскрутили, слушали, защищали? Я просто не пойму, почему они называют нас людоедами? Наоборот же всё!" — выразил своё мнение писатель.

Ранее Захар Прилепин раскритиковал новый клип певицы Монеточки, на котором "замшелые ватники грузят стиралки".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

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Noize MC - Кооператив 'Лебединое озеро