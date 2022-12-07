Писателя Захара Прилепина возмутила новая песня рэпера Ивана Алексеева* (Noize МС) про "где вы были 8 лет".
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" напомнил, что
"Донбасс стирают в порошок".
"А "фоном" из-за границы к нам прилетают милые видосы популярных российских музыкантов", — написала литератор в своём микроблоге.
Прилепин обратил внимание на новое музыкальное творение под названием "Кооператив "Лебединое озеро" рэпера Noize МС, который проживает сейчас в США.
Он отметил, что Иван Алексеев любит работать в дуэте с певицей Монеточкой (Елизаветой Гырдымовой). На своих концертах, по словам писателя, они шутят про российскую пропаганду и танцуют.
Он привёл слова песни Noize МС:
"Где вы были восемь лет, ** нелюди?
Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди!
Пусть за "Озеро" своё дед трясётся в трепете!
Нах с экрана, Соловьёв, — пусть танцуют лебеди!"
Прилепин не понимает, как можно петь такое из недружественных стран.
"Как реагировать на этих музыкантов, которых мы вскормили, раскрутили, слушали, защищали? Я просто не пойму, почему они называют нас людоедами? Наоборот же всё!" — выразил своё мнение писатель.
Ранее Захар Прилепин раскритиковал новый клип певицы Монеточки, на котором "замшелые ватники грузят стиралки".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.
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