Анна Семенович готовится выйти замуж в следующем году

Певица Анна Семенович призналась, что наконец-то счастлива в личной жизни, потому что встретила того самого, единственного и неповторимого мужчину, с которым хочет связать свою жизнь.

Артистка заверила, что свадьбы долго ждать не придётся, и есть "очень большие шансы", что в следующем году она станет женой своего избранника.

Исполнительница призналась, что совсем скоро поедет присматривать себе кольцо.

"На днях поеду в магазин, буду выбирать себе кольцо. Мой друг сделал мне такой подарок. Он у меня — парень не бедный. Мне нравится, когда мужчина обеспеченный и может своей девушке сделать подарок", — рассказала Семенович порталу PROZVEZD.

По словам певицы, они с её избранником являются ровесниками, и ей нравится в возлюбленном абсолютно всё. При этом она пока не торопится раскрывать имя своего будущего супруга.

"Неважно на самом деле — молодой он или старый. Главное, чтобы были эмоции. Для меня очень важно, чтобы я горела изнутри", — добавила артистка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Личная жизнь 40-летней АННЫ СЕМЕНОВИЧ / Почему певица не собирается замуж и рожать детей