В Москве госпитализирован артист Бедрос Киркоров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, врачи были вызваны к 90-летнему отцу Филиппа Киркорова на квартиру. После осмотра бригада медиков решила доставить пациента в стационар. Ему поставили предварительный диагноз — пневмоторакс.
Это состояние, при котором воздух или газы скапливаются в плевральной полости. Оно может возникать как у людей с хроническими заболеваниями лёгких, так и у тех, у кого их нет.
Напомним, Бедрос Киркоров отпраздновал своё 90-летие совсем недавно. Юбилейный концерт прошёл в конце ноября в Кремле.
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