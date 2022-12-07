В Москве с диагнозом пневмоторакс госпитализирован артист Бедрос Киркоров

В Москве госпитализирован артист Бедрос Киркоров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, врачи были вызваны к 90-летнему отцу Филиппа Киркорова на квартиру. После осмотра бригада медиков решила доставить пациента в стационар. Ему поставили предварительный диагноз — пневмоторакс.

Это состояние, при котором воздух или газы скапливаются в плевральной полости. Оно может возникать как у людей с хроническими заболеваниями лёгких, так и у тех, у кого их нет.

Напомним, Бедрос Киркоров отпраздновал своё 90-летие совсем недавно. Юбилейный концерт прошёл в конце ноября в Кремле.

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