Басков с трудом поднялся на сцену из-за проблем со здоровьем

Певцу Николаю Баскову с большим трудом дался подъём на сцену во время съёмок новогодней программы. О проблемах со здоровьем у артиста написал "Московский комсомолец".

Как сообщило издание, Басков не смог самостоятельно прийти на съёмки новогоднего "огонька" — его привели, держа под руки. Все заметили, что певец с трудом передвигается, сильно хромая. По наблюдению присутствующих, "каждый шаг давался ему с трудом".

Далее Баскову помогли подняться на сцену, после чего он пел, оставаясь на одном месте во время всего выступления.

Ранее СМИ писали, что Басков попал в больницу. Сам "главный блондин страны" позже уточнил, что на здоровье он пока не жалуется, а к медикам был вынужден обратиться из-за проблем с ногой.

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Николай Басков. "Памяти Карузо" (L.Dalla)