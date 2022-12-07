Активисты потребовали запретить Киркорову въезд в США из-за поддержки России

Американские активисты обратились с жалобой в Министерство юстиции, Министерство финансов и другие ведомства США, требуя запретить въезд на территорию страны российскому артисту Филиппу Киркорову. Об этом сообщает в Telegram-канале SHOT.

Активисты возмущены тем, что у певца есть в США недвижимость, общая стоимость которой оценивается в 10 миллионов долларов, но он продолжает выражать свою поддержку российской спецоперации.

На данный момент петиция с требованием запретить артисту въезд на территорию страны набрала 370 голосов.

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