Прилепин опубликовал гневный пост о клипе Монеточки: "Ватники грузят стиралки"

Писатель Захар Прилепин разместил в своём микроблоге отзыв на клип певицы Елизаветы Гырдымовой (певицы Монеточки) на песню "Гори".

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" поделился постом, в котором разбирается творчество эмигрировавшей в Литву исполнительницы Монеточки.

Сообщается, что музыкальный ролик был презентован "в день очередного конца света в Донецке".

"В клипе серый замшелый ватник смотрит телевизор, откуда на него льется "пропаганда ядерной державы", а потом какие-то ещё более замшелые ватники грузят стиралки в грузовик. И все это под песню "гори-гори, моя страна", — гласит текст публикации.

Данное творчество в посте подверглось ожесточённой критике. Певице напоминают, что в Донецке погибли люди, в том числе депутат народного совета ДНР Мария Пирогова.

"Как? Просто, ну как? И в ответ шутят ха-ха 8 лет дамбили бамбас. Не замечать обоюдность людской трагедии — расписаться в том, что ты отребье, не видящее дальше ленты Инстаграма. Вот так", — делится своим мнением автор поста. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Ранее Захар Прилепин отчитал Василия Вакуленко (рэпера Басту) и других артистов за то, что они "сосали энергию народа 20 лет".

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Клип певицы Монеточки - Гори