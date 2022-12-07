Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марочко: командование Украины подтянуло дополнительные силы к Артёмовску
"Ведомости": у России есть три варианта ответа на потолок цен, введённый Западом
NRA: латвийские депутаты набирают в помощницы ведьм
Удары беспилотниками "Герань-2" нанесены по объектам в Днепропетровске
Евсеев: на Украине закончились солдаты и снаряды, а заводы ВПК стоят без энергии
Миссия РФ при ООН: атаки украинских войск на ЗАЭС создают угрозу для всей Европы
Эксперт Леонков: зимняя кампания ВСУ провалилась, техника НАТО боится морозов
GT: в Европе нарастает чувство страха из-за кризисов и абсолютного упадка
Foreign Policy: у европейцев есть оружие, но они не воины

Харламов заявил, что оставил Асмус "облёванный дом"

Шоу-бизнес

Известный юморист Гарик Харламов пошутил по поводу дома, который он оставил при разводе бывшей супруге Кристине Асмус. Комик высказался об этом в новом выпуске "ОХ-шоу" на YouTube-канале.

Гарик Харламов
Гарик Харламов

Харламов заявил, что когда они с актрисой ещё были женаты, то он однажды отлежал ночью руки и проснулся, отправился в туалет, но дверь открыть не смог.

Внезапно ему стало плохо и прямо в коридоре стошнило. При этом в туалет комик тоже сходил, но не в унитаз. Он добавил, что потом всё убрал.

Юморист зло пошутил, что как раз этот "облёванный" дом он и оставил Асмус после развода.

Напомним, звёздная пара рассталась в 2020 году после восьми лет брака.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Причины развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Вот почему разошлась звездная пара
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
США не хотят "фальшивого мира", поэтому украинцы будут воевать Ольга Лебедева Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
Последние материалы
NRA: латвийские депутаты набирают в помощницы ведьм
Удары беспилотниками "Герань-2" нанесены по объектам в Днепропетровске
США не хотят "фальшивого мира", поэтому украинцы будут воевать
Евсеев: на Украине закончились солдаты и снаряды, а заводы ВПК стоят без энергии
Миссия РФ при ООН: атаки украинских войск на ЗАЭС создают угрозу для всей Европы
Эксперт Леонков: зимняя кампания ВСУ провалилась, техника НАТО боится морозов
GT: в Европе нарастает чувство страха из-за кризисов и абсолютного упадка
Foreign Policy: у европейцев есть оружие, но они не воины
GT: потолок цен обернётся против ЕС, ведь у России есть другие покупатели нефти
Пушилин: Киев не отдаёт приказы на отход ВСУ даже в бесперспективных случаях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников