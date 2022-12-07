Харламов заявил, что оставил Асмус "облёванный дом"

Известный юморист Гарик Харламов пошутил по поводу дома, который он оставил при разводе бывшей супруге Кристине Асмус. Комик высказался об этом в новом выпуске "ОХ-шоу" на YouTube-канале.

Гарик Харламов

Харламов заявил, что когда они с актрисой ещё были женаты, то он однажды отлежал ночью руки и проснулся, отправился в туалет, но дверь открыть не смог.

Внезапно ему стало плохо и прямо в коридоре стошнило. При этом в туалет комик тоже сходил, но не в унитаз. Он добавил, что потом всё убрал.

Юморист зло пошутил, что как раз этот "облёванный" дом он и оставил Асмус после развода.

Напомним, звёздная пара рассталась в 2020 году после восьми лет брака.

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Причины развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Вот почему разошлась звездная пара