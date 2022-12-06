Пугачёву, Собчак и Галкина* могут лишить израильского гражданства

Аллу Пугачёву, Ксению Собчак и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства.

Совсем недавно Пугачёва называла всех своих недоброжелателей "жалкими продажными тварями", а сегодня её уже могут лишить гражданства Израиля.

Недавно стало известно, что четой Галкина* и Пугачёвой заинтересовался экс-глава консульского отдела организации "Натив", которая и занимается вопросами репатриации евреев. По словам Ханана Ахитова, документы "новых израильтян" не были проверены должным образом. Он заявил израильскому каналу 13tv, что в консульстве по какой-то причине не обратили внимание на то, что Галкин* и Пугачёва — христиане.

Ханан сообщил, что по израильскому закону "О возвращении" евреем может считаться тот, кто "родился от еврейской матери и не обратился в христианство". Мать Галкина* была еврейкой, однако он женился в церкви и значит принял христианство.

"По закону они ничего не заслуживают", — заявил Ахитов.

Собчак и её муж Константин Богомолов тоже венчались по христианским обычаям.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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