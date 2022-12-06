Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Владимир Рогов: "В Запорожье громко — цветут Герани!"
В Набережных Челнах установили скульптуру "эмпатичного" Сталина
Премьер Польши Моравецкий считает, что Киев стал злоупотреблять помощью
Военный эксперт Рожин: военные ВСУ не готовы оставить Бахмут
Марков объяснил, почему Путин не приехал в Донбасс: теракт будет "легитимным"
Военный эксперт Рожин: в Днепропетровске прозвучала серия взрывов
Военный эксперт Рожин: пауза с использованием "Гераней" возникла из-за погоды
Певица Валерия сообщила, что сын Арсений решил уйти из дома в 16 лет
Вернувшийся в Москву Стрелков о СВО: Грандиозно-безсмысленные телодвижения

МИД РФ призвал Собчак не материться: "Не с Синдеевой* разговариваете"

Шоу-бизнес

Представители пресс-службы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) обратились к Ксении Собчак с просьбой не материться в адрес МИДа.

МИД РФ призвал Собчак не материться: "Не с Синдеевой* разговариваете"

Всё началось с того, что генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева** записала видео, в котором со слезами на глазах заявила, что она "отвратительная гадина". Так себя ощущает Синдеева** из-за увольнения ведущего, который выразил сочувствие мобилизованным РФ. Генеральный директор обратилась к нему и позвала обратно на работу.

В своей речи Синдеева** не стеснялась и говорила матом. После этого видео в Telegram-аккаунте МИД РФ появилось сообщение с подборкой хэштегов с цитатами гендиректора "Дождя"*. Ксения Собчак ответила на это сообщение у себя на канале, используя нецензурные выражения в своём обращении.

"Ксения, не материтесь, Вы не с Синдеевой разговариваете. Про Вашу "заботу о россиянах" нам всем хорошо известно. Жаль, что сейчас её поубавилось в связи с присягой на верность новой Родине. Надеемся, защищать права граждан Израиля у Вас получится чуть лучше", — написали представители МИД в Telegram-канале.

В конце своего сообщения представители МИД поставили хэштег #РепатриацияОтДуши.

* - внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

** - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Последние материалы
Владимир Рогов: "В Запорожье громко — цветут Герани!"
МИД РФ призвал Собчак не материться: "Не с Синдеевой* разговариваете"
В Набережных Челнах установили скульптуру "эмпатичного" Сталина
Премьер Польши Моравецкий считает, что Киев стал злоупотреблять помощью
Военный эксперт Рожин: военные ВСУ не готовы оставить Бахмут
Марков объяснил, почему Путин не приехал в Донбасс: теракт будет "легитимным"
Военный эксперт Рожин: в Днепропетровске прозвучала серия взрывов
Знак зодиака 7 декабря: знаменитые Стрельцы
Военный эксперт Рожин: пауза с использованием "Гераней" возникла из-за погоды
Певица Валерия сообщила, что сын Арсений решил уйти из дома в 16 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников