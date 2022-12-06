МИД РФ призвал Собчак не материться: "Не с Синдеевой* разговариваете"

Представители пресс-службы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) обратились к Ксении Собчак с просьбой не материться в адрес МИДа.

Всё началось с того, что генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева** записала видео, в котором со слезами на глазах заявила, что она "отвратительная гадина". Так себя ощущает Синдеева** из-за увольнения ведущего, который выразил сочувствие мобилизованным РФ. Генеральный директор обратилась к нему и позвала обратно на работу.

В своей речи Синдеева** не стеснялась и говорила матом. После этого видео в Telegram-аккаунте МИД РФ появилось сообщение с подборкой хэштегов с цитатами гендиректора "Дождя"*. Ксения Собчак ответила на это сообщение у себя на канале, используя нецензурные выражения в своём обращении.

"Ксения, не материтесь, Вы не с Синдеевой разговариваете. Про Вашу "заботу о россиянах" нам всем хорошо известно. Жаль, что сейчас её поубавилось в связи с присягой на верность новой Родине. Надеемся, защищать права граждан Израиля у Вас получится чуть лучше", — написали представители МИД в Telegram-канале.

В конце своего сообщения представители МИД поставили хэштег #РепатриацияОтДуши.

* - внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

** - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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