Певица Валерия сообщила, что сын Арсений решил уйти из дома в 16 лет

Певица Валерия рассказала, что взросление старших детей ей далось намного проще, чем младшего сына Арсения. В 16 лет он объявил, что хочет уйти из дома. В беседе с изданием "7дней.ру" артистка поделилась историей.

Сын Тёма в 12 лет был отправлен для учёбы за границу, поскольку подходящего учебного заведения на родине не было.

"Он очень умный, начитанный мальчик, в школе всё быстро усваивал, а дальше начал валять дурака. А за границей мы нашли ему школу с достаточно сложной программой. И Тёме это подошло", — сообщила Валерия.

Полученными знаниями старший сын успешно пользуется в работе.

Дочь также обучалась за пределами своей страны. Через год она вернулась обратно и окончила образовательное учреждение в Москве. Девушка жила в отдельной квартире недалеко от родителей.

Однако младший сын Артемий заставил сильно волноваться певицу: 16-летний юноша объявил, что уезжает из дома. Своё решение он объяснил тем, что хочет жить самостоятельно, как сестра. Валерия поделилась, что со слезами провожала сына.

"Думала, Сеня у меня ещё маленькая лялька. А он так быстро созрел и решил жить самостоятельно… Ну что ж, это выбор, это его право. Помню, стою в коридоре, передаю ему чемодан, говорю: "Сень…" И тут как слёзы покатятся! А он: "Мама, ну чего ты плачешь, я же на соседнюю улицу переезжаю". А мне тяжело, потому что для меня он маленький. Вот он ушёл, и дом опустел — все дети разлетелись…", — поделилась артистка.

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Валерия: биография, личная жизнь, семья, муж, дети.