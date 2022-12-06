Дмитрий Дибров о проблеме после инсульта: "Бывает тёмное пятно"

По признанию телеведущего Дмитрия Диброва, перенесённый им инсульт сказался на его здоровье, наложив определённый отпечаток.

Дибров рассказал, что периодически не может вспомнить то или иное слово с тех пор, как в 2020 году у него случился инсульт.

Также ведущий добавил, что с тех пор ему пришлось почти забыть о своей любимой сауне.

"Бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово. Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь. Если сейчас пойдешь в сауну, уже где-то на пятой минуте начинает портиться самочувствие. Давление мгновенно подскакивает", — рассказал Дибров в ходе программы "Звёзды сошлись".

Однако полностью отказаться от посещения горячо любимой сауны Дибров не смог, поэтому по его заказу для него была сделана специальная бочка, в которой можно спокойно париться, а голова при этом остаётся снаружи.

Ранее во время премьеры в одном из кинотеатров столицы Дибров почувствовал себя плохо и потерял сознание. Позже медики диагностировали у него гипертонический криз.

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Что стало с Дмитрием Дибровым после инсульта