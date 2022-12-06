Концерты HOFMANNITA и Полматери собираются отменить в Новосибирске

Руководитель "Совета Отцов" Сергей Майоров подал жалобу на проведение концертов Анны Михеевой (HOFMANNITA) и группы "Полматери".

Детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко рассказала, что Майоров в своей жалобе указал на ненормативную лексику в текстах артистов и призывы к аморальному образу жизни. По словам Болтенко, запросы были направлены в Министерство культуры Новосибирской области, Департамент молодёжной политики, в мэрию города и в правоохранительные органы.

В беседе с Сиб.фм Болтенко заявила, что в Новосибирске уже обсудили необходимость отмены концертов в клубе "Подземка". Однако руководитель лофт-парка Александр Гинтер сказал, что впервые слышит о возможной отмене выступлений артистов. Билеты до сих пор есть в продаже, а на личных страницах артистов нет объявлений об отмене концертов в Новосибирске.

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