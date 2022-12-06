Алла Пугачёва и Галкин* угодили в новый скандал с мошенниками: "Не ведитесь"

Алла Пугачёва попала в эпицентр очередного скандала. Об этом рассказал муж артистки Максим Галкин*. Мошенники решили заработать на звёздной семье и начали рассылать сообщения их друзьям с просьбой выслать деньги.

Галкин* отметил, что многие люди попались на уловку злоумышленников и перевели средства на счёт. Он подчеркнул, что их семья не нуждается в денежной помощи.

"Я вас очень прошу — не ведитесь на это всё. Мы денег не просили и не попросим. Пожалуйста, берегите свои средства", - написал шоумен в социальных сетях.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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