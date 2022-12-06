В Сети продают билеты на экскурсию по замку Аллы Пугачёвой

Уехавшие из России Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* не перестают удивлять своей креативностью в вопросах, касающихся заработков в стране "рабов" (это, напомним, Алла Борисовна так нас вами из Израиля припечатала).

Пока пародист убеждает своих подписчиков в соцсетях, что у них с женой всё хорошо и денег они "никогда не просили и не попросят", в России набирает обороты непонятный новый бизнес.

В Интернете набирает обороты продажа билетов в опустевший замок, принадлежащий звёздному семейству. Всех желающих приглашают осмотреть "будуары Аллы Борисовны, гардеробные и клозеты". Цена поражает: 10 200 рублей. При этом снимать во время экскурсии нельзя.

Очень похоже на то, что Пугачёва передумала продавать свой замок (а может, желающих заплатить за него требуемый миллиард не нашлось), а вместо этого придумала, как на пустующей недвижимости заработать.

Но может быть, всё совсем не так. И Алла Борисовна, как говорится, "ни сном, ни духом". По крайней мере, до сих пор (а билеты продаются уже несколько дней) ни она сама, ни её муж никаких комментариев или объявлений по этому поводу не сделали.

Интересно другое: на билетах написано, что все деньги от их продажи пойдут в фонд жены украинского президента — Елены Зеленской.

Именно это заставляет усомниться в причастности хозяев замка к будущим экскурсиям — в такой бескорыстности их даже подозревать как-то стыдно.

Кстати, охранники замка вообще не в курсе, что должны впускать каких-то экскурсантов.

✱ - физлицо, признанное в РФ иноагентом