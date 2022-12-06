Шоумен Никита Джигурда встал на защиту певца Григория Лепса, который стал участником драки в Санкт-Петербурге 4 декабря.
Джигурда напомнил, что до инцидента Лепс два часа пел на концерте в Ледовом дворце, после чего он уже был очень уставшим. Ему просто хотелось побыть одному, в тишине, прийти в себя, уверен актёр, однако Лепсу такой возможности не дали.
"Я по себе знаю, как бывает, когда ты уставший, хочешь побыть в одиночестве, и подходит подвыпивший молодой человек, начинает говорить матерную речь, чтобы устроить хайп", — сказал Джигурда в беседе с порталом Prozvezd. info.
Шоумен убеждён, что вовсе не Лепс был зачинщиком случившегося, он лишь адекватно ответил на оскорбление в свой адрес. Джигурда считает, что на его месте любой нормальный мужчина поступил бы так же.
"Я убежден, что охранник Гриши ударил этого парня только потому, что тот матерно оскорбил Лепса. У Гриши нормальная реакция была!" — добавил Джигурда.
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