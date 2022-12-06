"Товарищ доктор": Гоген Солнцев госпитализирован в Москве

Шоумен Гоген Солнцев был госпитализирован в Москве.

Солнцев приобрёл популярность после его похода на передачу "Пусть говорят". Там эксцентричный актёр выкрикнул фразу: "Товарищ адвокат", которая моментально стала мемом. Однако сейчас шоумену не до смеха.

Солнцев неудачно упал в Костомаровском переулке, пишет "Стархит". У шоумена диагностировали черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение. Вчера Гогену исполнилось 42 года.

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