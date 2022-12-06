Шоумен Гоген Солнцев был госпитализирован в Москве.
Солнцев приобрёл популярность после его похода на передачу "Пусть говорят". Там эксцентричный актёр выкрикнул фразу: "Товарищ адвокат", которая моментально стала мемом. Однако сейчас шоумену не до смеха.
Солнцев неудачно упал в Костомаровском переулке, пишет "Стархит". У шоумена диагностировали черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение. Вчера Гогену исполнилось 42 года.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.