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Белла Хадид признана главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council

Шоу-бизнес

Звезда подиумов палестинско-голландского происхождения Белла Хадид из США стала главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council Awards. Об этом информирует издание W Magazine.

Девушка не смогла посетить мероприятие лично, поэтому записала видеообращение к гостям. Она высказала слова благодарности за полученное звание.

"Я люблю вас", — сказала она в завершение.

Напоминаем, что Белла Хадид была признана самой стильной знаменитостью по версии журнала GQ. Девушка обладает талантом правильно носить мужскую одежду. Это стало причиной её победы.

"Хадид носит мужскую одежду лучше, чем большинство мужчин. И при этом она может носить всё, что угодно", — заявили журналисты.

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Белла Хадид комментирует свои образы | Vogue Россия
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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