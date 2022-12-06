Актриса Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за неизвестной болезни

Прошлой зимой актриса Анастасия Мельникова тяжело заболела коронавирусной инфекцией, из-за чего давно забытые болезни снова обострились. Артистка за два года перенесла четыре операции на ногах, однако после ковида врачи заявили, что дальнейшее хирургическое вмешательство невозможно.

"До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить", — рассказала Мельникова в программе "Судьба человека".

Каждый выход на сцену даётся актрисе с трудом, но хейтеры обрушили на неё волну критики из-за лишнего веса. Мельникова призналась, что вынуждена принимать гормональные препараты.

"Одно время у меня шеи не было вообще, от щёк начинались плечи. Да, я не выгляжу, как 20 лет назад. Зато живая!" — заключила актриса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.