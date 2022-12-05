ТНТ закрыл шоу Павла Воли "Импровизация": "Буквы Т, Н, Т исчезнут, а мы — нет"

Шоу "Импровизация" и "Импровизация. Команды" на ТНТ закрыли.

Актёры шоу Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко сообщили о закрытии проектов. Они обратились к поклонникам с просьбой не грустить, потому что концерты "Импровизация" ещё будут. Помимо этого, у парней есть свои шоу в Сети. Так, например, они все вместе ведут YouTube шоу "Громкий вопрос".

Креативный продюсер "Импровизации" Стас Шеминов заявил, что всем нужно двигаться дальше. По его словам, они придумают что-то новое.

"Буквы Т, Н, Т исчезнут, а мы — нет", — сказали участники "Импровизации".

Продюсеры телеканала заявили, что "Импровизация" не показывала тех рейтингов, которых от неё ждали. Первый выпуск шоу вышел на телеканале ТНТ в 2016 году.

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