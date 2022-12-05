Тяжелобольная актриса РФ Мельникова заявила о смерти жениха накануне свадьбы

Анастасия Мельникова сообщила, что этот год стал для неё очень тяжёлым. Актриса потеряла сразу трёх близких людей. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" канала "Россия 1".

У звезды сначала умерла мать, летом ушёл из жизни старший брат, а недавно не стало её возлюбленного.

"Сегодня ровно два месяца как не стало человека, с которым у нас с Машей десять с половиной лет была семья, причём удивительная семья, где люди невероятно умели заботиться друг о друге и жили интересами друг друга", — сообщила звезда.

Она призналась, что не хочет подробно рассказывать о трагедии. Уход любимого человека совпал с потерей родных людей. Справиться с переживаниями актрисе помогла дочь, которая подобрала для матери нужные слова. Она предложила надеть свадебное платье Мельниковой на свой выпускной, чем взбодрила маму.

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