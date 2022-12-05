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Александр Ревва взбесил россиян своим поведением на фестивале "Песня года"

Шоу-бизнес

Осудивший СВО на Украине экс-резидент Comedy Club Александр Ревва неожиданно появился на съемках новогодней программы "Песня года" вместе с другими российскими звездами.

Александр Ревва взбесил россиян своим поведением на фестивале "Песня года"

На съемках шоу Ревва вел себя отстраненно и мало общался с представителями шоу-бизнеса. По мнению зрителей, юморист всячески показывал свое крайне пренебрежительное отношение к Филиппу Киркорову, Полине Гагариной, Сергею Лазареву и другим звездам, которые принимали участие в праздничном мероприятии.

"У него на лице отвращение, он его даже скрыть не может", "Пирожок-то протух", "Тоже хотела сказать, в чем его неприятность? Стоит в одном ряду со звездами на одной сцене бабосики получил и пофиг ему на все и всех. Споет под фанеру и домой", — делятся мнением подписчики.

Ранее комик уезжал из страны, сопровождая свой отъезд критикой в сторону властей России, однако вскоре вернулся и продолжил работать в ненавистной стране.

 

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Артур Пирожков Запись концерта Песня года 2022 (Александр Ревва )
Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
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