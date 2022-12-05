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Захарова ответила на заявление Вайкуле о том, что Пугачева содержала всю Россию

Шоу-бизнес

Накануне певица Лайма Вайкуле заявила, что когда-то она содержала весь Советский Союз, а Алла Пугачёва — всю Россию. Основная часть выручки с концертов, по её словам, поступала в казну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Вайкуле.

"Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что советская певица латвийского происхождения Лайма Вайкуле не поддержала спецоперацию на Украине и в настоящее время проживает за границей.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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