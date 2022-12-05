Волочкова: в сложные периоды я плакала и много пила

По признанию балерины Анастасии Волочковой, в её жизни были непростые периоды, когда она пыталась заглушить свои переживания алкогольными напитками в большом количестве.

Артистка считает, что в те моменты это казалось ей оправданным, потому что жизнь была к ней порой очень несправедлива.

"Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало — и чрезмерным его количеством", — поведала Волочкова в беседе с Teleprogramma. pro.

Однако танцовщица заверила, что накануне выступлений она никогда не позволяла себе "расслабляться" при помощи спиртных напитков. Она уточнила, что не напивалась в общественных местах, а делала это дома, "в обнимку с подушкой".

"Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко. Я нормальный живой человек, не святая", — добавила Волочкова.

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