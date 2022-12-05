Вайкуле заявила о заслугах перед страной: "Я содержала СССР"

Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле напомнила о своих заслугах.

За последнее время Вайкуле не раз говорила о России, чем вызвала критику в свой адрес. Многие поспешили ей напомнить, где она заработала своё состояние и популярность. Однако артистка не считает, что чем-то обязана России. Более того, по её мнению, это Россия должна быть ей благодарна, потому что она "содержала Советский Союз".

"Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу (Пугачеву. — Прим. Ред.). Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству", — заявила Вайкуле в одном из интервью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.