Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле напомнила о своих заслугах.
За последнее время Вайкуле не раз говорила о России, чем вызвала критику в свой адрес. Многие поспешили ей напомнить, где она заработала своё состояние и популярность. Однако артистка не считает, что чем-то обязана России. Более того, по её мнению, это Россия должна быть ей благодарна, потому что она "содержала Советский Союз".
"Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу (Пугачеву. — Прим. Ред.). Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству", — заявила Вайкуле в одном из интервью.
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