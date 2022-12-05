Телеведущая Фазлиева поздравила погибшую 4-летнюю дочь с днём рождения

Татарская телеведущая Эльвира Фазлиева поздравила погибшую 4-летнюю дочь с днём рождения.

Два года назад в семье Фазлиевой произошла трагедия — погибла её четырёхлетняя дочь. На малышку упало дерево, в результате чего она скончалась.

Недавно 37-летняя телеведущая поздравила дочь Аиду с днём рождения. В своём блоге она написала, что очень скучает по Аиде. Также Эльвира рассказала, что в этот день она посетила мечеть, а потом отвезла сладости в детский дом.

"С днем рождения, моя Аидочка! Сегодня тебе бы исполнилось семь лет. Но тебе навсегда четыре. Сейчас я могла бы накрывать праздничный стол для твоих гостей или уже распаковывала бы вместе с тобой подарки. Удивлялась бы, какая у меня уже взрослая, красивая, умная дочь. <…> С днем рождения, моя Аидочка! Верю, что у тебя там все хорошо, и мы обязательно встретимся!" — написала Эльвира.

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