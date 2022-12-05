Джулия Робертс смутила фанатов платьем с портретами Джорджа Клуни

Американская актриса Джулия Робертс появилась на премии в платье, которое было посвящено её коллеге Джорджу Клуни. Актёр получил награду за вклад в развитие американской культуры, поэтому Робертс решила поддержать его таким неоднозначным образом.

Читатели британского таблоида Daily Mail не оценили наряд актрисы с изображением Клуни и отметили, что это довольно странное поведение.

"У него есть жена! Как Амалия терпит её выходки? Зачем наносить его лица на свою одежду?" — высказывались фанаты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.