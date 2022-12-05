Лия Ахеджакова восхитилась спектаклем Анатолия Белого в Израиле

После февральских событий на Украине многие из представителей шоу-бизнеса уехали из России за границу. Недавно 84-летняя Лия Ахеджакова, которая последовала примеру других, посетила моноспектакль Анатолия Белого в Израиле и пришла в восторг.

По словам актрисы, Белый практически из ничего сделал произведение искусства. Ахеджакова не постеснялась пробраться к сбежавшему актеру за кулисы и выразила свое восхищение, отметив артистизм Белого и чувственность постановки.

"Я не думала, что можно сделать такой спектакль практически из ничего. Ну я в восторге! Как вы читаете стихи, и такая тема, и так это ваше, я проплакала все время", — расхваливала Белого Ахеджакова.

Напомним, что Анатолий Белый негативно высказывался о спецоперации на Украине и в знак протеста уехал из РФ в Израиль, где уже обосновались критикующие родную страну коллеги.

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