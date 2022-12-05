На концерте в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 2 декабря Григорий Лепс швырнул на пол микрофон и ушёл за кулисы, прервав исполнение финальной песни на середине.
После артист отправился с охранниками в бар на Московском проспекте, где у него возник конфликт с одним из посетителей. Об этом пишет Telegram-канал "База".
Сообщается, что в заведении Лепс поспорил с 39-летним Дмитрием Горбачёвым. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где и завязалась драка, которая попала на камеры наблюдения.
Сначала "сражение" шло один на один, но затем подключилась охрана певца.
Медики диагностировали у Горбачёва перелом носа, после чего он написал заявление в полицию, заключает "База".
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