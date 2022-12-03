Лепс в гневе швырнул микрофон и ушёл во время концерта в Петербурге

Во время своего концерта в Санкт-Петербурге певец Григорий Лепс так расстроился, что швырнул микрофон, выбросил очки и ушёл со сцены, прервав исполнение финальной песни. Кадры драматичного выступления появились в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Несмотря на то, что зрители подпевали артисту песню "Самый лучший день", он оборвал её на середине и в ярости бросил микрофон на пол, затем выкинул очки и ушёл за кулисы.

Позже в соцсетях певец попытался объяснить случившееся тем, что он "приболел".

Также Лепс пообещал ещё обязательно спеть вместе, добавив, что это будет "самый лучший день".

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