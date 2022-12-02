Шукшина о Валентине Матвиенко: сидела молча, а теперь вдруг голос подала

Мария Шукшина перечислила ненавистные ей программы Первого канала. Особенно раздражают актрису передачи "Мужское и женское" и "Жить здорово".

Заслуженная артистка России констатирует, что на российское ТВ возвращаются программы, которые переставали выходить в эфир после начала спецоперации на Украине.

"Ещё вчера увидела "Мужское и женское" (серьёзно?), мы ещё не насладились временем без этой помойки?!" — написала Шукшина в своём микроблоге.

В посте актрисы отмечается, что в программе "Здорово жить" по утрам разыгрывают "театрально-дебильные пляски".

"Первый канал давно и неизменно идёт верным путём ко дну", — гласит пост Марии.

На данную публикацию Шукшину сподвиг призыв председателя Совфеда Валентины Матвиенко приставить к награде телеведущего Андрея Малахова.

"Я вот, наверное, конечно, никогда не пойму, почему та же В. Матвиенко все эти годы отупения и глумления такими ведущими, как малаховы-борисовы, над русским народом сидела молча, а теперь, когда эти люди переобуваться начали, вдруг голос подала, да ещё как подала — с инициативой к их награждению", — поделилась своими мыслями актриса.

Ранее Мария Шукшина объяснила, что не верит в искренность Ольги Бузовой, которая посетила Донбасс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.