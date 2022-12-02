Футболист Тарасов лежит под капельницами после ночного загула с друзьями

Футболист Дмитрий Тарасов и рэп-исполнитель T-killah (Александр Тарасов. — Прим. ред.) продолжают активно проводить время вместе. Их жёны не отпускают мужчин на отдых одних, поэтому на днях отправились вместе с ними в Краснодар.

После напряжённого матча звёздные семьи решили отдохнуть в компании друзей. По всей видимости вечеринка удалась на славу, поскольку на следующий день Тарасов даже решил "прокапаться".

"Буду сегодня отвечать за мужа, потому что он не разговаривает", — сообщила его жена Анастасия Костенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.